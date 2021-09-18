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Премьер-лига

«Манчестер Сити» потерял очки, «Ливерпуль» и «Арсенал» отпраздновали победы

18 Сентября 2021 • 19:08 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Кристал Пэлас
окончен

В чемпионате Англии завершились некоторые матчи пятого тура.

«Манчестер Сити» никак не мог забить «Саутгемптону», постоянно нанося удары мимо ворот. В итоге «горожане» допустили осечку - 0:0. «Ливерпуль» же легко разобрался с «Кристал Пэлас», забив три безответных гола. Садио Мане положил начало разгрому в первом тайме. Затем отличились Мохамед Салах и Наби Кейта.

«Арсенал» был сильнее «Бёрнли» (1:0), добыв вторую победу кряду. Мартин Эдегор - автор единственного гола со штрафного.

Протокол игры  
Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Аке Натан Канселу Жоау Силва Бернарду   72' (Фоден Фил (   72') Фернандиньо Фернандо   65' (Де Брёйне Кевин (   65') Гюндоган Илкай Жезус Габриэль   67' (Марез Рияд (   67') Стерлинг Рахим Грилиш Джек
Запасные: Палмер Коул Romeo Lavia Мбете-Тату Люк Торрес Ферран Карсон Скотт
Маккарти Алекс Стивенс Джек   37' (Салису Мохаммед (   37') Ромеу Ориоль Беднарек Ян Ливраменто Валентино   84'   86' (Перро Ромен (   86') Уорд-Праус Джеймс Эльюнусси Мохамед Уокер-Питерс Кайл   52' Армстронг Адам Адамс Че   68' (Броя Армандо (   68') Редмонд Натан
Запасные: Валери Ян Диалло Ибраима Телла Нейтан Дженепо Мусса Лянко Войнович Форстер Фрейзер
18 сентября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Протокол игры  
Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас
(1:0) Мане Садио 43'    
(2:0) Салах Мохамед 78'    
(3:0) Кейта Наби 89'    
Алиссон Бекер Милнер Джеймс Конате Ибраима Ван Дейк Виргил Цимикас Костас   75' Хендерсон Джордан   40'   88' (Ориги Дивок (   88') Фабиньо Энрике Алькантара Тьяго   62' (Кейта Наби (   62') Салах Мохамед   79' Жота Диогу   76' (Джонс Кёртис (   76') Мане Садио
Запасные: Гомес Джо Окслейд-Чемберлен Алекс Робертсон Эндрю Филлипс Натаниэль Келлехер Каомхин Минамино Такуми
Гуаита Висенте Уорд Джоэл   83' Андерсен Йоаким Гехи Марк Митчелл Тайрик Галлахер Конор Куйяте Шейку   82' (Олисе Майкл (   82') Макартур Джеймс   65' (Ридевальд Жайро (   65') Айю Джордан Бентеке Кристиан   65' (Эдуар Одсонн (   65') Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз Уилл Миливоевич Лука Томкинс Джеймс Батлэнд Джек Келли Мартин Клайн Натаниэль
18 сентября. Стадион "Энфилд".
Протокол игры  
Бёрнли 0:1 Арсенал
    30' Эдегор Мартин (0:1)
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Тэйлор Чарли Гудмундссон Йоханн   57' (Выдра Матей (   57') Вествуд Эшли   29' Браунхилл Джош Макнил Дуайт Барнс Эшли   19'   57' (Корне Максвелл (   57') Вуд Крис   82' (Родригес Джей (   82')
Запасные: Питерс Эрик Корк Джек Леннон Аарон Коллинз Натан Хенесси Уэйн Бардсли Филипп
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос Тирни Киран   78' (Тавареш Нуну (   78'   90') Парти Томас   75' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   75') Эдегор Мартин Пепе Николя Смит-Роу Эмил   61' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (   61') Сака Букайо Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Лено Бернд Мари Пабло Ляказетт Александр Холдинг Роб Мартинелли Габриэл Седрик Соареш
18 сентября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры  
Норвич 1:3 Уотфорд
    17' Деннис Эммануэль (0:1)
(1:1) Пукки Теэму 35'    
    63' Сарр Исмаила (1:2)
    80' Сарр Исмаила (1:3)
Крул Тим Ааронс Макс Кабак Озан Хэнли Грант Уильямс Брендон   90' Гилмор Билли Норманн Матиас   70' (Цолис Христос (   70') Маклин Кенни Сарджент Джош   70' (Кантуэлл Тодд (   70') Пукки Теэму Рашица Милот   88' (Айда Адам (   88')
Запасные: Гибсон Бен Лис-Мелу Пьерр Ганн Энгус Яннулис Димитрис Омобамиделе Эндрю Рупп Лукас
Фостер Бен Фемения Кико   59' (Нгакиа Джереми (   59') Трост-Эконг Виллиам Каткарт Крейг   37' Роуз Дэнни Сиссоко Мусса Куцка Юрай Сарр Исмаила Клеверли Том   82' (Этебо Огенекаро (   82') Деннис Эммануэль   73' (Сема Кен (   73') Кинг Джошуа
Запасные: Кабаселе Кристиан Луза Имран Флетчер Эшли Масина Адам Бахманн Даниэль Эрнандес Хуан
18 сентября. Стадион "Кэрроу Роуд".

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окончен Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд
окончен Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас
окончен Норвич 1:3 Уотфорд
окончен Бёрнли 0:1 Арсенал
окончен Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон
Идет 35 минута Астон Вилла 0:0 Эвертон
19.09  16:00 Брайтон ... Лестер 2.85 3.3 2.6
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