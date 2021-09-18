«Манчестер Сити» потерял очки, «Ливерпуль» и «Арсенал» отпраздновали победы

В чемпионате Англии завершились некоторые матчи пятого тура.

«Манчестер Сити» никак не мог забить «Саутгемптону», постоянно нанося удары мимо ворот. В итоге «горожане» допустили осечку - 0:0. «Ливерпуль» же легко разобрался с «Кристал Пэлас», забив три безответных гола. Садио Мане положил начало разгрому в первом тайме. Затем отличились Мохамед Салах и Наби Кейта.

«Арсенал» был сильнее «Бёрнли» (1:0), добыв вторую победу кряду. Мартин Эдегор - автор единственного гола со штрафного.