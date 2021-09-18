«Манчестер Сити» потерял очки, «Ливерпуль» и «Арсенал» отпраздновали победы

В чемпионате Англии завершились некоторые матчи пятого тура.
«Манчестер Сити» никак не мог забить «Саутгемптону», постоянно нанося удары мимо ворот. В итоге «горожане» допустили осечку - 0:0. «Ливерпуль» же легко разобрался с «Кристал Пэлас», забив три безответных гола. Садио Мане положил начало разгрому в первом тайме. Затем отличились Мохамед Салах и Наби Кейта.
«Арсенал» был сильнее «Бёрнли» (1:0), добыв вторую победу кряду. Мартин Эдегор - автор единственного гола со штрафного.
Протокол игры
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Диаш Рубен • Аке Натан • Канселу Жоау • Силва Бернарду 72' ( Фоден Фил ( 72') • Фернандиньо Фернандо 65' ( Де Брёйне Кевин ( 65') • Гюндоган Илкай • Жезус Габриэль 67' ( Марез Рияд ( 67') • Стерлинг Рахим • Грилиш Джек
Запасные: Палмер Коул • Romeo Lavia • Мбете-Тату Люк • Торрес Ферран • Карсон Скотт
Маккарти Алекс • Стивенс Джек 37' ( Салису Мохаммед ( 37') • Ромеу Ориоль • Беднарек Ян • Ливраменто Валентино 84' 86' ( Перро Ромен ( 86') • Уорд-Праус Джеймс • Эльюнусси Мохамед • Уокер-Питерс Кайл • 52'Армстронг Адам • Адамс Че 68' ( Броя Армандо ( 68') • Редмонд Натан
Запасные: Валери Ян • Диалло Ибраима • Телла Нейтан • Дженепо Мусса • Лянко Войнович • Форстер Фрейзер
18 сентября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры
|(1:0) Мане Садио 43'
|(2:0) Салах Мохамед 78'
|(3:0) Кейта Наби 89'
Алиссон Бекер • Милнер Джеймс • Конате Ибраима • Ван Дейк Виргил • Цимикас Костас • 75'Хендерсон Джордан 40' 88' ( Ориги Дивок ( 88') • Фабиньо Энрике • Алькантара Тьяго 62' ( Кейта Наби ( 62') • Салах Мохамед • 79'Жота Диогу 76' ( Джонс Кёртис ( 76') • Мане Садио
Запасные: Гомес Джо • Окслейд-Чемберлен Алекс • Робертсон Эндрю • Филлипс Натаниэль • Келлехер Каомхин • Минамино Такуми
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • 83'Андерсен Йоаким • Гехи Марк • Митчелл Тайрик • Галлахер Конор • Куйяте Шейку 82' ( Олисе Майкл ( 82') • Макартур Джеймс 65' ( Ридевальд Жайро ( 65') • Айю Джордан • Бентеке Кристиан 65' ( Эдуар Одсонн ( 65') • Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз Уилл • Миливоевич Лука • Томкинс Джеймс • Батлэнд Джек • Келли Мартин • Клайн Натаниэль
18 сентября. Стадион "Энфилд".
Протокол игры
|30' Эдегор Мартин (0:1)
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли • Гудмундссон Йоханн 57' ( Выдра Матей ( 57') • Вествуд Эшли • 29'Браунхилл Джош • Макнил Дуайт • Барнс Эшли 19' 57' ( Корне Максвелл ( 57') • Вуд Крис 82' ( Родригес Джей ( 82')
Запасные: Питерс Эрик • Корк Джек • Леннон Аарон • Коллинз Натан • Хенесси Уэйн • Бардсли Филипп
Ремсдейл Аарон • Томиясу Такэхиро • Уайт Бен • Габриэль дос Сантос • Тирни Киран 78' ( Тавареш Нуну ( 78' ) • 90'Парти Томас 75' ( Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 75') • Эдегор Мартин • Пепе Николя • Смит-Роу Эмил 61' ( Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 61') • Сака Букайо • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Лено Бернд • Мари Пабло • Ляказетт Александр • Холдинг Роб • Мартинелли Габриэл • Седрик Соареш
18 сентября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры
|17' Деннис Эммануэль (0:1)
|(1:1) Пукки Теэму 35'
|63' Сарр Исмаила (1:2)
|80' Сарр Исмаила (1:3)
Крул Тим • Ааронс Макс • Кабак Озан • Хэнли Грант • Уильямс Брендон • 90'Гилмор Билли • Норманн Матиас 70' ( Цолис Христос ( 70') • Маклин Кенни • Сарджент Джош 70' ( Кантуэлл Тодд ( 70') • Пукки Теэму • Рашица Милот 88' ( Айда Адам ( 88')
Запасные: Гибсон Бен • Лис-Мелу Пьерр • Ганн Энгус • Яннулис Димитрис • Омобамиделе Эндрю • Рупп Лукас
Фостер Бен • Фемения Кико 59' ( Нгакиа Джереми ( 59') • Трост-Эконг Виллиам • Каткарт Крейг • 37'Роуз Дэнни • Сиссоко Мусса • Куцка Юрай • Сарр Исмаила • Клеверли Том 82' ( Этебо Огенекаро ( 82') • Деннис Эммануэль 73' ( Сема Кен ( 73') • Кинг Джошуа
Запасные: Кабаселе Кристиан • Луза Имран • Флетчер Эшли • Масина Адам • Бахманн Даниэль • Эрнандес Хуан
18 сентября. Стадион "Кэрроу Роуд".