Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть свой нынешний клуб в 2023 году, передаёт The Sun. По данным источника, испанец не планирует продлевать контракт с «горожанами».

Сообщается, что Гвардиола намерен поработать со сборными. Наставник планирует возглавить сборную Испании, где сменит посту главного тренера Луиса Энрике, который уже поддержал кандидатуру испанца.

Напомним, что Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время «горожане» трижды становились чемпионами Англии и один раз добрались до финала Лиги чемпионов, где уступили «Челси» со счётом 0:1.