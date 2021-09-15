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Премьер-лига

Гвардиола планирует покинуть «Манчестер Сити» в 2023 году слухи

15 Сентября 2021 • 16:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
1.14 8.50 17.00
18.09 17:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть свой нынешний клуб в 2023 году, передаёт The Sun. По данным источника, испанец не планирует продлевать контракт с «горожанами».

Сообщается, что Гвардиола намерен поработать со сборными. Наставник планирует возглавить сборную Испании, где сменит посту главного тренера Луиса Энрике, который уже поддержал кандидатуру испанца.

Напомним, что Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время «горожане» трижды становились чемпионами Англии и один раз добрались до финала Лиги чемпионов, где уступили «Челси» со счётом 0:1.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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