Уорд-Праус в сотый раз подряд попал в стартовый состав на матч АПЛ

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус попал в стартовый состав команды на матч с «Манчестер Сити», что увенчалось для него значимым достижением.

Дело в том, что англичанин в сотый раз подряд начнет поединок английской Премьер-лиги в основе, такой статистикой поделился портал Opta. Отметим, что в учет не идут те игры, в которых футболист не был включен в окончательную заявку по различным на то причинам.

Уорд-Праус стал девятым полевым игроком в истории чемпионата, которому удавалось достичь подобной отметки. Лидером по этому показателю является бывший хавбек «Челси» Фрэнк Лэмпард, у которого насчитывается 164 матча.