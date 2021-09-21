Куману задали вопрос о будущем в «Барселоне» после осечки с «Гранадой»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман пообщался с журналистами после поединка против «Гранады» в пятом туре чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Гости забили в самом дебюте матча, а «сине-гранатовые» смогли спастись на последних минутах.

«Хочу сказать спасибо нашим фанатам, которые поддерживали нас на протяжении всей встречи. Это была сложная игра. Мое будущее? Я не хочу об этом говорить. Мы сделали все для победы, нам немного не повезло», - передает слова голландского тренера Sport.es.

После четырех проведенных матчей «Барселона» набрала восемь баллов и занимает седьмую позицию в турнирной таблице испанского чемпионата.