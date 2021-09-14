Хенесс: «Алаба говорил, что мечтает играть за «Барселону»

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс высказался по поводу перехода экс-защитника мюнхенцев Давида Алабы в «Реал». Напомним, что австриец перешёл в мадридский клуб на правах аренды.

«Алаба однажды сказал мне, что мечтает перейти в «Барселону». Я удивился и спросил, хочет ли он вести переговоры с клубом, который на грани банкротства. Каталонцы больше не являются примером для нас. «Барселона» сейчас не относится к разряду топ-клубов из-за постоянных проблем и продаж ключевых игроков», - цитирует Хенесса Mundo Deportivo.

Напомним, что Алаба выступал за «Баварию» на протяжении всей взрослой карьеры. Этим летом у него закончился контракт с чемпионами Германии и он стал игроком «Реала».