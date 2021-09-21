«Барселона» в игре с «Гранадой» выполнила рекордное с 2005 года количество передач в штрафную соперника

Недавно закончилась встреча между «Барселоной» и «Гранадой» в рамках пятого тура испанского чемпионата. Каталонцы неожиданно не смогли одержать победу, сравняв счет лишь на последней минуте поединка.

Примечательно, что «сине-гранатовые» полностью контролировали ход игры. Подопечные Кумана владели мячом 77% времени, а также нанесли 17 ударов по воротам оппонента. Впрочем, наиболее интересным является другой показатель. «Барселона» выполнила 54 передачи в чужую штрафную, что является рекордной цифрой с сезона 2005/06, когда каталонцы 56 раз доставили мяч во владения «Малаги» в течение 90 минут, передает портал Opta.

Однако, несмотря на игровое преимущество над соперниками в стартовых матчах сезона, «Барселона» отстает от мадридского «Реала» в турнирной таблице по потерянным очкам.