Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 370 Комментарии
Ла Лига

«Барселона» в игре с «Гранадой» выполнила рекордное с 2005 года количество передач в штрафную соперника

21 Сентября 2021 • 00:13 Комментировать
Барселона
1:1
Гранада
окончен

Недавно закончилась встреча между «Барселоной» и «Гранадой» в рамках пятого тура испанского чемпионата. Каталонцы неожиданно не смогли одержать победу, сравняв счет лишь на последней минуте поединка.

Примечательно, что «сине-гранатовые» полностью контролировали ход игры. Подопечные Кумана владели мячом 77% времени, а также нанесли 17 ударов по воротам оппонента. Впрочем, наиболее интересным является другой показатель. «Барселона» выполнила 54 передачи в чужую штрафную, что является рекордной цифрой с сезона 2005/06, когда каталонцы 56 раз доставили мяч во владения «Малаги» в течение 90 минут, передает портал Opta.

Однако, несмотря на игровое преимущество над соперниками в стартовых матчах сезона, «Барселона» отстает от мадридского «Реала» в турнирной таблице по потерянным очкам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Барселона 1:1 Гранада
21.09  20:30 Хетафе ... Атлетико М 5.2 3.35 1.82
21.09  23:00 Атлетик Б ... Райо Вальекано 1.88 3.55 4.4
21.09  23:00 Леванте ... Сельта 2.47 3.5 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Сентября
00:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в игре с «Гранадой» выполнила рекордное с 2005 года количество передач в штрафную соперника
20 Сентября
23:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» чудом спаслась от нелогичного поражения 9
21:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» – «Гранада» - 1:1 (закончен) 13
17:31 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» выплатит Куману 6 млн евро, если он уйдёт в конце сезона 2 слухи
16:43 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» может выплатить бывшему тренеру 14 млн евро слухи
14:55 · Испания. Ла Лига
​38% голов «Реала» в этом сезоне были забиты в концовке матча
13:05 · Испания. Ла Лига
Фелиш может покинуть «Атлетико» в январе
13:03 · Германия. Бундеслига
Бензема – лучший в Европе по системе «гол+пас»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Карпин – об отказе Захаряна «Барселоне»: «Не верю» 2
10:35 · Испания. Ла Лига
Депай готов набить тату после выигранного титула с «Барселоной» 1
09:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение избавиться от Юмтити
08:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема»
08:15 · Испания. Ла Лига
Бордалас – о матче с «Реалом»: «75 минут мы играли идеально»
00:37 · Испания. Ла Лига
«Реал» повторил рекордную беспроигрышную серию
00:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» в концовке матча с «Валенсией» превратил поражение в победу 9
Все новости
Рекомендуем