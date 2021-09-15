Румменигге: «Барселона» больше не является одной из лучших команд Европы»

Бывший генеральный директор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу ситуации в «Барселоне».

«Барселона» больше не является одной из лучших команд Европы. Без Месси - это команда с вырванной из груди душой. Они уступили «Баварии» практически по всем компонентам. Сейчас «Барселону» ждут очень трудные времена», - цитирует Румменигге Mundo Deportivo.

Напомним, что в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» дома уступила «Баварии» со счётом 0:3. В следующем туре команда Кумана сыграет на выезде с португальской «Бенфикой».