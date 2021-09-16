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Бундеслига

«Реал» поборется с «Барселоной» за Ольмо

16 Сентября 2021 • 16:00 Комментировать
Кёльн
...
РБ Лейпциг
18.09 19:30

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпцига» Дани Ольмо, передаёт TMW. По данным источника, в борьбе за игрока «сливочным» придется побороться с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что каталонцы сделали Ольмо главной трансферной целью на лето 2022 года. «Барселона» уже делала предложение «РБ Лейпцигу» по поводу трансфера испанца, однако немецкий клуб потребовал 73 миллиона евро.

Напомним, что Ольмо стал игроком «РБ Лейпцига» в 2020 году, перейдя из «Динамо» Загреб за 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету два матча во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
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