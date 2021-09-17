​«Барселона» намерена расстаться с одним из капитанов команды

Защитник ​«Барселоны» и, по совместительству один из капитанов команды, Серхи Роберто может покинуть каталонский клуб, передаёт todofichajes.

По данным источника, футболист в ближайшее время должен продлить контракт с каталонцами, однако летом он будет выставлен на трансфер. Сообщается, что новый контракт испанца будет рассчитан до середины 2024 года.

Напомним, что Роберто является воспитанником «Барселоны» и всю свою жизнь выступал за каталонский клуб. В нынешнем сезоне на его счету четыре матчах во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.