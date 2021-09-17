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​«Барселона» намерена расстаться с одним из капитанов команды

17 Сентября 2021 • 19:42 Комментировать
Барселона
...
Гранада
1.27 5.60 12.00
20.09 22:00

Защитник ​«Барселоны» и, по совместительству один из капитанов команды, Серхи Роберто может покинуть каталонский клуб, передаёт todofichajes.

По данным источника, футболист в ближайшее время должен продлить контракт с каталонцами, однако летом он будет выставлен на трансфер. Сообщается, что новый контракт испанца будет рассчитан до середины 2024 года.

Напомним, что Роберто является воспитанником «Барселоны» и всю свою жизнь выступал за каталонский клуб. В нынешнем сезоне на его счету четыре матчах во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

 

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Барселона Серхи Роберто
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