«Барселона» подпишет новое соглашение с молодым защитником

Представители защитника Рональда Араухо и руководство «Барселоны» начали переговоры по продлению действующего трудового договора футболиста. Каталонцы намерены сохранить игрока в клубе, поэтому хотят договориться о новом 5-летнем договоре, передает ESPN.

Отметим, что действующее соглашение Араухо истекает летом 2023 года. 22-летний уругваец на данный момент является ключевым звеном в построениях главного тренера команды Рональда Кумана. Он также начинал в старте предыдущий матч «сине-гранатовых» в Лиге чемпионов против «Баварии», в котором испанцы бесславно уступили сопернику.

К слову, эксперты портала Transfermarkt оценивают Араухо в 25 миллионов евро.