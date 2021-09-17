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«Барселона» подпишет новое соглашение с молодым защитником

17 Сентября 2021 • 10:53 Комментировать
Барселона
...
Гранада
1.27 5.60 12.00
20.09 22:00

Представители защитника Рональда Араухо и руководство «Барселоны» начали переговоры по продлению действующего трудового договора футболиста. Каталонцы намерены сохранить игрока в клубе, поэтому хотят договориться о новом 5-летнем договоре, передает ESPN.

Отметим, что действующее соглашение Араухо истекает летом 2023 года. 22-летний уругваец на данный момент является ключевым звеном в построениях главного тренера команды Рональда Кумана. Он также начинал в старте предыдущий матч «сине-гранатовых» в Лиге чемпионов против «Баварии», в котором испанцы бесславно уступили сопернику.

К слову, эксперты портала Transfermarkt оценивают Араухо в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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