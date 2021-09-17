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Вице-президент «Барселоны» опроверг слухи об увольнении Кумана

17 Сентября 2021 • 09:07 Комментировать
Барселона
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Гранада
1.27 5.60 12.00
20.09 22:00

На днях появилась информация, что после разгромного поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов на заседании совета директоров «Барселоны» поднимался вопрос о возможном увольнении главного тренера команды Рональда Кумана.

Впрочем, слухи, которые распространяли испанские СМИ, опроверг вице-президент клуба Эдуард Ромеу. Он заверил, что руководство не намерено прекращать сотрудничество с голландским специалистом. «Отправить в отставку Кумана – это шаг назад. Нам просто попался сложный соперник в самый неподходящий момент», - приводит слова Ромеу издание AS.

Напомним, что ранее сообщалось о приоритетных целях боссов «Барселоны», согласно которым спортивные результаты команды отходят на второй план – каталонцы хотят в первую очередь решить финансовые проблемы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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