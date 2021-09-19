«Барселона» готовится оформить три крупных трансфера в следующем году, передаёт Mundo Deportivo. По данным источника, каталонцы нацелились на нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

В «Барселоне» надеются, что смогут подписать Погба, у которого в следующем году заканчивается контракт с «МЮ», бесплатно. У Холанна в контракте активизируется опция выкупа за 75 миллионов евро. Ольмо же является воспитанником каталонцев и он не против вернуться в свой родной клуб.

Напомним, что в трёх стартовых матчах Ла Лиги команда Кумана набрала семь очков. В следующем туре «Барселона» дома сыграет с «Гранадой».