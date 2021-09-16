«Барселона» лишилась Педри на неопределённый срок

Ведущий полузащитник «Барселоны» Педри получил в матче Лиги чемпионов с «Баварией» мышечную травму.

Во вторник каталонцы провели крайне неудачный матч в Лиге чемпионов, уступив в домашних стенах со счётом 0:3 своим старым знакомым из Мюнхена. Помимо финального результата, данная игра принесла ещё одну плохую новость: по ходу встречи мышечное повреждение получил хавбек Педри.

Пресс-служба «Барселоны» уведомила, что игрока проблемы с четырёхглавой мышцей бедра. О сроках вероятного возвращения 18-летнего хава на поле пока не сообщается.

Отметим, что в прошлом сезоне Педри стал участником 73 матчей в составе «Барселоны», национальной и олимпийской сборных Испании.