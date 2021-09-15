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Голландия

Онана может вернуться в ​«Барселону»

15 Сентября 2021 • 19:02 Комментировать
Аякс
...
Камбюр
1.11 9.00 25.00
18.09 21:00

Вратарь «Аякса» Андре Онана может вернуться в «Барселону», воспитанником которой является, передаёт todofichajes. По данным источника, каталонцы рассматривают камерунца в качестве второго голкипера.

Сообщается, что Онана, скорее всего, не будет продлевать контракт с «Аяксом». Его нынешнее соглашение рассчитано до середины 2022 года, поэтому в «Барселоне» хотят подписать футболиста бесплатно. Стороны могут начать переговоры уже в ближайшее время.

Напомним, что Онана перешёл из «Барселоны» в «Аякс» в 2015 году за 150 тысяч евро. Сейчас игрок находится на дисквалификации из-за употребления запрещенного вещества.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Андре Онана
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