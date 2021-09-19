Педри хочет продлить контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Педри хочет продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт Mundo Deportivo. По данным источника, стороны в ближайшее время начнут переговоры по поводу нового соглашения.

В нынешнем контракте игрока есть опция с возможностью продления ещё на два года, однако в «Барселоне» хотят, чтобы испанец заключил новое соглашение. Таким образом в клубе хотят отпугнуть потенциальных покупателей.

Напомним, что Педри стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Лас-Пальмаса» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча, результативными действиями он не отмечался.