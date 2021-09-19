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Педри хочет продлить контракт с «Барселоной»

19 Сентября 2021 • 20:10 Комментировать
Барселона
...
Гранада
1.27 5.60 12.00
Через 23 ч. 13 мин.

Полузащитник «Барселоны» Педри хочет продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт Mundo Deportivo. По данным источника, стороны в ближайшее время начнут переговоры по поводу нового соглашения.

В нынешнем контракте игрока есть опция с возможностью продления ещё на два года, однако в «Барселоне» хотят, чтобы испанец заключил новое соглашение. Таким образом в клубе хотят отпугнуть потенциальных покупателей.

Напомним, что Педри стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Лас-Пальмаса» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча, результативными действиями он не отмечался.

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Барселона Педри
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