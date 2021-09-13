Найдены доказательства, что Бартомеу платил за критику в адрес игроков «Барселоны»

На днях был обыскан дом Жауме Масферрера – одного из ассистентов бывшего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу.

Во время обыска полицейским удалось найти документы, подтверждающие факт наличия как минимум четырех аккаунтов в социальных сетях, которые с подачи Бартомеу разжигали критику в адрес футболистов команды, сообщает издание Cadena SER. Испанские СМИ уверяют, что это делалось для сохранения имиджа самого руководство – менеджеры считали, что болельщики начнут «спускать всех собак» на игроков после провальных матчей.

Также стало известно, что у Масферрера был доступ к аудиту, одной из целью которого была работа над позитивным образом Бартомеу.