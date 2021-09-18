Наставник «Гранады» - о Месси: «Грустно, что лучший игрок мира не завершит карьеру в любимом клубе»

Уже на этих выходных «Гранаде» предстоит сразиться с «Барселоной» в рамках чемпионата Испании. Наставник Роберто Морено поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.

Главный тренер заявил, что без Лионеля Месси каталонцы уже не выглядят той грозной командой, которая была ранее. Более того, Морено признался, что сожалеет об уходе аргентинца. «Грустно, что лучший игрок мира не завершит карьеру в любимом клубе. Но, таковы реалии. «Барселона» - выше интересов любого футболиста» - цитирует специалиста испанское издание Diario Sport.

Примечательно, что Морено в свое время работал с Месси – он был ассистентом Луиса Энрике, когда тот руководил «сине-гранатовыми».