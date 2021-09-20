Карпин – об отказе Захаряна «Барселоне»: «Не верю»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в ходе своего интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал новости об интересе «Барселоны» к хавбеку московского «Динамо» Арсену Захаряну.

Наставник российской сборной выразил сомнение, что озвученная в прессе информация о том, что окружение Захаряна против переезда полузащитника в Испанию, соответствует действительности.

«Не верю. Будет конкретное предложение – не по словам источника, а конкретное предложение «Динамо» от «Барселоны», тогда можно будет понять, что думает по этому поводу сам Арсен», - подчеркнул Валерий Карпин.