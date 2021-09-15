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Ла Лига

Решение финансовых проблем – приоритетная цель «Барселоны», о спортивной составляющей будут думать позже

15 Сентября 2021 • 23:52 Комментировать
Барселона
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Гранада
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20.09 22:00

«Барселона» продолжает пожинать плоды работы бывшего президента клуба Хосепа Бартомеу.

Журналист испанского издания Mundo Deportivo Франсеск Агилар у себя в «Твиттере» написал, что вчера проходило заседание, на котором присутствовали нынешний владелец Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и директор Матеу Алемани. Согласно источнику, темой для обсуждения стало поражение команды от «Баварии» в Лиге чемпионов. Боссы клуба пришли к выводу, что «Барселона» пока не может конкурировать с ведущими европейскими коллективами.

Как следствие, было принято решение, что приоритетной целью на ближайшее время станет работа над финансовыми проблемами. Как только руководству удастся вытянуть «Барселону» из экономического кризиса, уже только тогда план развития будет направлен на спортивную составляющую. До этого времени высшие ланки каталонцев не будут обращать внимание на неудовлетворительные результаты «сине-гранатовых» в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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