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Ла Лига

Брайтвайт пропустит ближайшие три месяца

16 Сентября 2021 • 17:47 Комментировать
Барселона
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Гранада
1.27 5.60 12.00
20.09 22:00

«Барселона» объявила, что нападающий Мартин Брайтвайт сегодня успешно перенёс операцию. По данным Mundo Deportivo, игрок сможет вернуться на поле не раньше декабря.

Футболист получил травму 29 августа во время матча «Барселоны» с «Хетафе» (2:1). В нынешнем сезоне на его счету три матча в Ла Лиге, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Брайтвайт стал игроком «Барселоны» в 2020 году, перейдя из «Леганеса» за 18 миллионов евро. Всего за это время он сыграл 56 матчей, забил десять голов и пять раз ассистировал партнерам.

Напомним, что в последнем матче «Барселона» дома уступила «Баварии» со счётом 0:3, после чего снова заговорили о возможной отставке наставника каталонцев Рональда Кумана.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
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