Брайтвайт пропустит ближайшие три месяца

«Барселона» объявила, что нападающий Мартин Брайтвайт сегодня успешно перенёс операцию. По данным Mundo Deportivo, игрок сможет вернуться на поле не раньше декабря.

Футболист получил травму 29 августа во время матча «Барселоны» с «Хетафе» (2:1). В нынешнем сезоне на его счету три матча в Ла Лиге, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Брайтвайт стал игроком «Барселоны» в 2020 году, перейдя из «Леганеса» за 18 миллионов евро. Всего за это время он сыграл 56 матчей, забил десять голов и пять раз ассистировал партнерам.

Напомним, что в последнем матче «Барселона» дома уступила «Баварии» со счётом 0:3, после чего снова заговорили о возможной отставке наставника каталонцев Рональда Кумана.