Первый тренер Захаряна - о возможном переходе Арсена в «Барселону»: «В детстве ему нравился Роналду»

Первый тренер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Владимир Королев высказался по поводу слухов об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

Королев заявил, что в детстве Захаряну нравились Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед», однако к «Барселоне» Арсен тоже был не равнодушен. К тому же, от перехода в каталонский клуб очень трудно отказаться. Он также отметил, что футболист очень легко вливается в новый клуб и подойдет команде Кумана по стилю игры, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Захарян дебютировал в основном составе «Динамо» в этом году. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи. Также полузащитник дважды сыграл в футболке сборной России.