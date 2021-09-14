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Первый тренер Захаряна - о возможном переходе Арсена в «Барселону»: «В детстве ему нравился Роналду»

14 Сентября 2021 • 15:09 Комментировать
Барселона
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Гранада
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20.09 22:00

Первый тренер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Владимир Королев высказался по поводу слухов об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

Королев заявил, что в детстве Захаряну нравились Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед», однако к «Барселоне» Арсен тоже был не равнодушен. К тому же, от перехода в каталонский клуб очень трудно отказаться. Он также отметил, что футболист очень легко вливается в новый клуб и подойдет команде Кумана по стилю игры, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Захарян дебютировал в основном составе «Динамо» в этом году. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи. Также полузащитник дважды сыграл в футболке сборной России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Динамо Москва Арсен Захарян
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