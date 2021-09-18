Депай пообещал Куману забивать больше

Нидерландский нападающий «Барселоны» Мемфис Депай поделился мнением о текущих результатах команды.

«Поражение 0:3 в игре с «Баварией» было неутешительным для нас итогом. Следует извлечь максимум пользы из такого рода поединков. Не сомневаюсь, что у нас получится составить конкуренцию другим клубам в борьбе за каждый титул в сезоне.

Я ощущаю веру тренера в себя. Он даёт мне полную свободу действий на поле. Куман ожидает, что я отплачу ему голами, и я сделаю это», - цитирует Депая Transfermarketweb.

В текущем сезоне на счету у 27-летнего форварда «сине-гранатовых» уже 2 гола и 1 ассист в 4 поединках.