Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 90 Комментарии
Ла Лига

Депай пообещал Куману забивать больше

18 Сентября 2021 • 19:27 Комментировать
Барселона
...
Гранада
1.27 5.60 12.00
20.09 22:00

Нидерландский нападающий «Барселоны» Мемфис Депай поделился мнением о текущих результатах команды.

«Поражение 0:3 в игре с «Баварией» было неутешительным для нас итогом. Следует извлечь максимум пользы из такого рода поединков. Не сомневаюсь, что у нас получится составить конкуренцию другим клубам в борьбе за каждый титул в сезоне.

Я ощущаю веру тренера в себя. Он даёт мне полную свободу действий на поле. Куман ожидает, что я отплачу ему голами, и я сделаю это», - цитирует Депая Transfermarketweb.

В текущем сезоне на счету у 27-летнего форварда «сине-гранатовых» уже 2 гола и 1 ассист в 4 поединках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Мемфис Депай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Райо Вальекано 3:0 Хетафе
окончен Атлетико М 0:0 Атлетик Б
Идет 37 минута Эльче 1:0 Леванте
18.09  22:00 Алавес ... Осасуна
19.09  15:00 Мальорка ... Вильярреал
19.09  17:15 Реал Сосьедад ... Севилья
19.09  19:30 Бетис ... Эспаньол
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
19:27 · Испания. Ла Лига
Депай пообещал Куману забивать больше
19:19 · Испания. Ла Лига
Уильямс провёл 200 матчей подряд в Ла Лиге
19:15 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не смог забить «Атлетику», но вышел на первое место
17:07 · Испания. Ла Лига
Гол Фалькао помог «Райо Вальекано» разгромить «Хетафе»
16:55 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» Мадрид - «Атлетик» Бильбао - 0:0 (завершён)
16:38 · Испания. Ла Лига
Стали известны сроки восстановления Бэйла
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на форварда «Барселоны»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на защитника «Барселоны»
14:42 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» заинтересовался защитником «Шерифа»
14:13 · Испания. Ла Лига
Игуаин – о периоде в «Реале»: «Я забивал по 20 голов, а они покупали Кака и Бензема»
11:25 · Испания. Ла Лига
«Сельта» показала худший старт в Ла Лиге за 39 лет
11:17 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Фати вернётся на поле после травмы
10:47 · Испания. Ла Лига
Наставник «Гранады» - о Месси: «Грустно, что лучший игрок мира не завершит карьеру в любимом клубе»
10:29 · Испания. Ла Лига
Вице-президент «Барселоны»: «Снимаю шляпу перед Пересом за то, как он управляет «Реалом»
09:12 · Англия. Премьер-лига
Испанский гранд нацелился на Стерлинга
Все новости
Рекомендуем