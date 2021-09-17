Леонардо: «Месси хотел остаться в «Барселоне» и завершить там карьеру»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу перехода экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

«Мы начали общаться в январе этого, когда до конца его контракта оставалось менее шести месяцев. Мне кажется, что Месси хотел остаться в «Барселоне» и планировал там завершить карьеру. Но я очень рад, что мы его подписали. Видеть Месси в футболке «ПСЖ» - невероятно», - цитирует Леонардо Diario Sport.

Напомним, что Месси этим летом перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента. Он подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на год.