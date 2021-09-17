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Леонардо: «Месси хотел остаться в «Барселоне» и завершить там карьеру»

17 Сентября 2021 • 17:07 Комментировать (3)
ПСЖ
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Лион
1.35 5.50 8.00
19.09 21:45

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу перехода экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

«Мы начали общаться в январе этого, когда до конца его контракта оставалось менее шести месяцев. Мне кажется, что Месси хотел остаться в «Барселоне» и планировал там завершить карьеру. Но я очень рад, что мы его подписали. Видеть Месси в футболке «ПСЖ» - невероятно», - цитирует Леонардо Diario Sport.

Напомним, что Месси этим летом перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента. Он подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
17 Сентября 2021 в 17:55
Месси как вампир высосал все из Барсы и пошел за новой жертвой, более жирной и питательной, он будет ходить по земле веками, пока не вернется в Барсу, которая через столетия возродится , а он снова из нее все высосет. А вы думаете куда деваются мелкие клубы, это Месси по ночам их высасывает и они становятся банкротами. Все высосанное он прячет у себя в Аргентине глубоко в горах, и как Скрудж Макдак купается в деньгах
Стэтхэм на минималках
17 Сентября 2021 в 17:57
Алекс1972 у него работает Игором, следит за его замком, который расположен глубоко в горах Аргентины, в месте под названием Трансильмессия.
K.karitch
17 Сентября 2021 в 17:20
Как трогательно! Особо чувствительные рыдают! Самые ранимые теряют сознание! Алекса1972 выводят санитары! Это невероятно!
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