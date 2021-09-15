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Куртуа – о Мбаппе в «Реале»: «Вопрос не по адресу»

15 Сентября 2021 • 19:38 Комментировать
ПСЖ
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Лион
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19.09 21:45

Тибо Куртуа ответил на интересующие журналистов вопросы перед матчем с «Интером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я не готов сказать, станет ли Килиан Мбаппе моим одноклубником в будущем сезоне. Вопрос не по адресу.

Всем ясно, что он является великим футболистом. И за «Реал» выступают именно такие игроки, лучшие в своём деле», - подчеркнул Тибо Куртуа во время пресс-конференции.

Как известно, у 22-летнего форварда «Пари Сен-Жермена» на руках договор с клубом, истекающий уже летом следующего года.

Ранее Тибо Куртуа высказался насчёт своих амбиций добиться победы в Лиге чемпионов с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Тибо Куртуа Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2022
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