Куртуа – о Мбаппе в «Реале»: «Вопрос не по адресу»

Тибо Куртуа ответил на интересующие журналистов вопросы перед матчем с «Интером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я не готов сказать, станет ли Килиан Мбаппе моим одноклубником в будущем сезоне. Вопрос не по адресу.

Всем ясно, что он является великим футболистом. И за «Реал» выступают именно такие игроки, лучшие в своём деле», - подчеркнул Тибо Куртуа во время пресс-конференции.

Как известно, у 22-летнего форварда «Пари Сен-Жермена» на руках договор с клубом, истекающий уже летом следующего года.

Ранее Тибо Куртуа высказался насчёт своих амбиций добиться победы в Лиге чемпионов с «Реалом».