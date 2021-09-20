Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 207 Комментарии
Лига 1

«Куда смотрит VAR?»: тренер «Лиона» не согласен с пенальти на Неймаре

20 Сентября 2021 • 09:29 Комментировать (1)
ПСЖ
2:1
Лион
окончен

Наставник «Лиона» Петер Бош дал интервью представителям СМИ после поражения от «ПСЖ» в поединке шестого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 2:1.

«Мы незаслуженно проиграли. «Лион» достойно противостоял «ПСЖ» и допустил ошибку лишь при втором голе. Что касается пенальти на Неймаре, то его не было. Это 100 процентов. Арбитр мог не разобраться в этом моменте, но куда смотрит VAR», - сокрушался специалист в интервью Lequipe.

Напомним, что «Лион» выигрывал со счетом 1:0, однако голы Неймара и Мауро Икарди принесли победу парижской команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Неймар Петер Бош
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Марченко Максим
20 Сентября 2021 в 10:03
Там 100% нарушение было изначально на игроке Лиона ,а уж потом нарушали на Неймаре .Но звёздный ПСЖ надо тянуть за уши ,а то как - то не вдобно получается ,столько звёзд ,а игры нет .)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
09:29 · Франция. Лига 1
«Куда смотрит VAR?»: тренер «Лиона» не согласен с пенальти на Неймаре 1
09:10 · Франция. Лига 1
Икарди опубликовал пост после победы над «Лионом»
08:58 · Франция. Лига 1
Президент «Лиона» раскритиковал судейство в игре с «ПСЖ»
08:28 · Франция. Лига 1
Анри: «Даже лучшему игроку мира нужна адаптация»
08:19 · Франция. Лига 1
Неймар дал комментарий после матча с «Лионом»
08:07 · Франция. Лига 1
Почеттино объяснил замену Месси в матче с «Лионом»
19 Сентября
23:43 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» вырвал победу над «Лионом», Месси пока не забивает 9
23:27 · Франция. Лига 1
Скандал в Париже: Месси не пожал руку Почеттино после замены 10
21:48 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Лион» - 2:1 (закончен) 1
19:55 · Франция. Лига 1
«Марсель» подобрался к лидеру, разобравшись с «Ренном»
19:39 · Франция. Лига 1
Месси может переехать в замок стоимостью 48 млн евро 8
18:05 · Франция. Лига 1
«Нант» разгромил открытие стартовых туров, «Анже»
15:59 · Франция. Лига 1
«Ницца» и «Монако» всё же свели матч к ничьей, у Головина первый гол в Лиге 1
14:45 · Франция. Лига 1
Головин открыл счёт в матче с «Ниццей», забив второй мяч в сезоне
13:32 · Франция. Лига 1
«Ницца» - «Монако» - 2:2 (закончен)
Все новости
Рекомендуем