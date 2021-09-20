«Куда смотрит VAR?»: тренер «Лиона» не согласен с пенальти на Неймаре

Наставник «Лиона» Петер Бош дал интервью представителям СМИ после поражения от «ПСЖ» в поединке шестого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 2:1.

«Мы незаслуженно проиграли. «Лион» достойно противостоял «ПСЖ» и допустил ошибку лишь при втором голе. Что касается пенальти на Неймаре, то его не было. Это 100 процентов. Арбитр мог не разобраться в этом моменте, но куда смотрит VAR», - сокрушался специалист в интервью Lequipe.

Напомним, что «Лион» выигрывал со счетом 1:0, однако голы Неймара и Мауро Икарди принесли победу парижской команде.