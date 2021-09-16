Конте: «Хакими мечтает играть за «Реал»

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими мечтает играть за «Реал», воспитанником которого он является. Напомним, что наставник и футболист вместе работали в миланском клубе.

«Хакими мечтает играть за «Реал» и стать там ключевым игроком», - цитирует Конте Sky Sport Italia.

Напомним, что Хакими ранее уже играл за «Реал». В составе мадридского клуба он сыграл 17 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Этим летом он перешёл из «Интера» в «ПСЖ» за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей во всех турнирах, один гол и две результативные передачи.