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Конте: «Хакими мечтает играть за «Реал»

16 Сентября 2021 • 17:26 Комментировать
ПСЖ
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Лион
1.35 5.50 8.00
19.09 21:45

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими мечтает играть за «Реал», воспитанником которого он является. Напомним, что наставник и футболист вместе работали в миланском клубе.

«Хакими мечтает играть за «Реал» и стать там ключевым игроком», - цитирует Конте Sky Sport Italia.

Напомним, что Хакими ранее уже играл за «Реал». В составе мадридского клуба он сыграл 17 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Этим летом он перешёл из «Интера» в «ПСЖ» за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей во всех турнирах, один гол и две результативные передачи. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Антонио Конте Ашраф Хакими
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