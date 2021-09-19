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Лига 1

«ПСЖ» вырвал победу над «Лионом», Месси пока не забивает

19 Сентября 2021 • 23:43 Комментировать (7)
ПСЖ
2:1
Лион
окончен

В шестом туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Лион» и провёл не самый убедительный матч. «Ткачи» не стали закрываться и периодически проводили опасные атаки, не уступив именитому сопернику по количеству ударов. Гости первыми забили, Лукас Пакета из пределов штрафной отправил мяч в цель. Неймар достаточно быстро отыгрался ударом с пенальти, который сам и заработал, но этого могло быть мало. Ситуацию спас на последних секундах Мауро Икарди, вколотив мяч в сетку после подачи Килиана Мбаппе. Лионель Месси провел на поле 75 минут, со штрафного попал в перекладину и не пожал руку тренеру после замены.

В итоге 2:1, у «ПСЖ» 18 очков и первое место, у его соперника 8 баллов.

Протокол игры  
ПСЖ 2:1 Лион
    54' Пакета Лукас (0:1)
(1:1) Неймар 66'    
(2:1) Икарди Мауро 90'    
Доннарумма Джанлуиджи Керер Тило Маркиньос Маркос   67' Кимпембе Преснел Мендеш Нуну   89' Эррера Андер   86' (Вейналдум Джорджиньо (   86') Гуэйе Идрисса Ди Мария Анхель   6'   82' (Икарди Мауро (   82') Месси Лионель   76' (Хакими Ашраф (   76') Неймар Мбаппе Килиан
Запасные: Рафинья Алькантара Данилу Перейра Дракслер Юлиан Паредес Леандро Диалло Абду Навас Кейлор
Лопеш Антони   80' Гюсто Мало Боатенг Жером   65' (Диоманде Синали (   65') Денайер Джейсон Эмерсон Палмиери Какере Максанс Гимараэс Бруно Шакири Джердан   79' (Шерки Райан (   79') Пакета Лукас   86' (Кейта Хабиб (   86') Экамби Карл Токо   65' (Ауа Уссем (   65') Слимани Ислам
Запасные: Да Сильва Дамьен Поллерсбек Юлиан Люкеба Кастелло Баркола Бредли
19 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
20 Сентября 2021 в 00:36
Лион был хорош, забить ему тяжело... Старуха с гелевый точно помнят... Хе... Месси очень креативен... Нужно ещё сыгрываться... Но моментов для гола хватало.... Не хватало опорника Вератти... График впереди тяжёлый... Почеттино все правильно сделал, звёзд нужно беречь...
Platinum9
20 Сентября 2021 в 01:25
Всё верно. Капитанские повязки ещё не бросает, но руку главному тренеру уже не жмёт
CELTIC FROST
20 Сентября 2021 в 00:14
Есть еще один хет-трик от солнцеликого Лео! В игре на плейстейшен у шейха)
ARTUR
19 Сентября 2021 в 23:57
Буксует хвпленный Псж.. И,, братства,, я там не вижу, как не увижу и тех жестов которые когда то делал Месси ,, другу,, Неймарчика. Этот пенку пробить не уступит. А скоро ещё рядом с королём Каталонии появиться король Мадрида, и тоже не захочет быть на пятых ролях)) Почетино физрук уже валидольчиком запас я =)
Artur_one
19 Сентября 2021 в 23:50
Ничего, забьет еще, пока не везет, видно что создаёт для других и для себя моменты. Если бы не две крестовины в двух матчах, то увидели бы красивые голы.
Deathzetk
20 Сентября 2021 в 00:03
Неймара заставят уступать пенальти?)
Artur_one
20 Сентября 2021 в 00:07
КриРоДрочеру только придет в голову такой вариант, ведь твой кумир прославился забитыми пеналями. Месси создает моменты, пока не везет, будет и его час, рано после двух полных матчей делать выводы
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окончен Марсель 2:0 Ренн
окончен ПСЖ 2:1 Лион
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