«ПСЖ» вырвал победу над «Лионом», Месси пока не забивает

В шестом туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Лион» и провёл не самый убедительный матч. «Ткачи» не стали закрываться и периодически проводили опасные атаки, не уступив именитому сопернику по количеству ударов. Гости первыми забили, Лукас Пакета из пределов штрафной отправил мяч в цель. Неймар достаточно быстро отыгрался ударом с пенальти, который сам и заработал, но этого могло быть мало. Ситуацию спас на последних секундах Мауро Икарди, вколотив мяч в сетку после подачи Килиана Мбаппе. Лионель Месси провел на поле 75 минут, со штрафного попал в перекладину и не пожал руку тренеру после замены.
В итоге 2:1, у «ПСЖ» 18 очков и первое место, у его соперника 8 баллов.
Протокол игры
|54' Пакета Лукас (0:1)
|(1:1) Неймар 66'
|(2:1) Икарди Мауро 90'
Доннарумма Джанлуиджи • Керер Тило • Маркиньос Маркос • 67'Кимпембе Преснел • Мендеш Нуну • 89'Эррера Андер 86' ( Вейналдум Джорджиньо ( 86') • Гуэйе Идрисса • Ди Мария Анхель 6' 82' ( Икарди Мауро ( 82') • Месси Лионель 76' ( Хакими Ашраф ( 76') • Неймар • Мбаппе Килиан
Запасные: Рафинья Алькантара • Данилу Перейра • Дракслер Юлиан • Паредес Леандро • Диалло Абду • Навас Кейлор
Лопеш Антони • 80'Гюсто Мало • Боатенг Жером 65' ( Диоманде Синали ( 65') • Денайер Джейсон • Эмерсон Палмиери • Какере Максанс • Гимараэс Бруно • Шакири Джердан 79' ( Шерки Райан ( 79') • Пакета Лукас 86' ( Кейта Хабиб ( 86') • Экамби Карл Токо 65' ( Ауа Уссем ( 65') • Слимани Ислам
Запасные: Да Сильва Дамьен • Поллерсбек Юлиан • Люкеба Кастелло • Баркола Бредли
19 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).