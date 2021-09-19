«ПСЖ» вырвал победу над «Лионом», Месси пока не забивает

В шестом туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Лион» и провёл не самый убедительный матч. «Ткачи» не стали закрываться и периодически проводили опасные атаки, не уступив именитому сопернику по количеству ударов. Гости первыми забили, Лукас Пакета из пределов штрафной отправил мяч в цель. Неймар достаточно быстро отыгрался ударом с пенальти, который сам и заработал, но этого могло быть мало. Ситуацию спас на последних секундах Мауро Икарди, вколотив мяч в сетку после подачи Килиана Мбаппе. Лионель Месси провел на поле 75 минут, со штрафного попал в перекладину и не пожал руку тренеру после замены.

В итоге 2:1, у «ПСЖ» 18 очков и первое место, у его соперника 8 баллов.