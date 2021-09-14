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Почеттино – о Рамосе: «Он выиграл всё, как и Лео»

14 Сентября 2021 • 15:13 Комментировать
ПСЖ
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Лион
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19.09 21:45

Главный тренер «Пари Сен-Жермена» Маурисио Почеттино предпочитает не нагнетать обстановку по причине пока ещё не состоявшегося дебюта Серхио Рамоса в футболке парижан.

У бывшего футболиста «Реала» ранее случился рецидив травмы, который выбил его на неопределённый срок.

«Когда у него появится возможность, он сможет передать свой опыт одноклубникам. Он выиграл за карьеру всё, как и Лео. Здорово, что он у нас в составе. Его опыт, полученный в «Реале», будет полезен нам», - приводит слова Почеттино Footmercato.

Ранее Жером Ротен предположил, что подписание Серхио Рамоса может стать большим селекционным провалом клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Маурисио Почеттино
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