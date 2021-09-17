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Эррера: Текущий сезон может повлиять на решение Мбаппе

17 Сентября 2021 • 12:55 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
1.35 5.50 8.00
19.09 21:45

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, что он думает касательно возможного перехода Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

В интервью изданию Goal испанец заявил, что француз вполне может остаться в клубе по итогам сезона. Согласно слов Эрреры, «ПСЖ» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по силам добиться великих свершений, что заставит Мбаппе подумать о продлении соглашения с парижанами.

Напомним, что несмотря на явный интерес со стороны «Реала», руководство «ПСЖ» летом отказалось принимать предложения по трансферу форварда, ссылаясь на различные факторы, как, например, сумма денежного возмещения за контракт футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Андер Эррера Килиан Мбаппе
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