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Рамос вновь травмировался

11 Сентября 2021 • 22:54 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лион
19.09 21:45

Дебютный выход Серхио Рамоса на поле в футболке «Пари Сен-Жермена» откладывается по причине рецидива старой травмы.

Испанский центральный оборонец «ПСЖ» всё еще недоступен Маурисио Почеттино в силу проблем со здоровьем. 35-летний футболист, прибывший в расположение парижан летом этого года, повторно травмировал икроножную мышцу, о чём в срочном порядке сообщила пресс-служба клуба.

Таким образом, Серхио Рамос будет вынужден снова пройти курс реабилитационных процедур. О том, когда испанец сможет вернуться на поле, пока точной информации нет.

Как известно, опытнейший центральный оборонец достался «ПСЖ» бесплатно. Ранее он ушёл из «Реала» в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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Комментарии (1)
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BESTJuventus10
11 Сентября 2021 в 23:43
нормально Сережа парижских клоунов доит)) хорошая пенсия)
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