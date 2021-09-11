Рамос вновь травмировался

Дебютный выход Серхио Рамоса на поле в футболке «Пари Сен-Жермена» откладывается по причине рецидива старой травмы.

Испанский центральный оборонец «ПСЖ» всё еще недоступен Маурисио Почеттино в силу проблем со здоровьем. 35-летний футболист, прибывший в расположение парижан летом этого года, повторно травмировал икроножную мышцу, о чём в срочном порядке сообщила пресс-служба клуба.

Таким образом, Серхио Рамос будет вынужден снова пройти курс реабилитационных процедур. О том, когда испанец сможет вернуться на поле, пока точной информации нет.

Как известно, опытнейший центральный оборонец достался «ПСЖ» бесплатно. Ранее он ушёл из «Реала» в статусе свободного агента.