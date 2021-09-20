Анри: «Даже лучшему игроку мира нужна адаптация»

Знаменитый французский нападающий Тьерри Анри поделился мнением в отношении замены Лионеля Месси в игре с «Лионом».

В поединке 6-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лионом» Маурисио Почеттино снял своего звёздного соотечественника с игры за 15 минут до конца матча, что явно не понравилось последнему.

«Я был не удивлён, увидев такую реакцию Месси. Очевидно, он не хотел покидать поле. Нам не известно, что тренер и игрок сказали друг другу. Ни к чему эти споры. Месси хотел остаться, чтобы забить. Но всё придёт само. Даже лучшему игроку мира нужна адаптация», - цитирует Анри Footmercato.

Отметим, что победу 2:1 для «ПСЖ» в концовке игры с «Лионом» вырвал другой аргентинец – Мауро Икарди.