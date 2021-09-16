Почеттино: «Необходимо время, чтобы Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались»

Несмотря на статус явного фаворита, «ПСЖ» не смог на выезде одолеть бельгийский «Брюгге» в первом матче нового розыгрыша Лиги Европы. Примечательно, что в данном поединке впервые в основном составе вместе появились Киллиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар.

Журналисты издания Le Figaro спросили у наставника команды Маурисио Почеттино, в чем же причина такого неудовлетворительного результата. «Мы допустили слишком много ошибок. Это вызвано недопониманием между игроками на футбольном поле. Необходимо время, что звезды уровня Мбаппе, Неймара и Месси сыгрались друг с другом. Не лучшее время для нас, но будем работать», - ответил аргентинский специалист.

Стоит добавить, что в отличии от еврокубков, во внутреннем первенстве «ПСЖ» пока очков не терял, выиграв все пять матчей.