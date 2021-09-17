Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси»

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин высказался по поводу возможного перехода нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в американский клуб.

«Я не хочу попасть в неприятности. Мне трудно сказать что-то по поводу перехода Лео. Клуб хочет этого, посмотрим», - цитирует Игуаина ESPN.

Напомним, что Игуаин перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента в 2020 году. В составе американского клуба он сыграл 29 матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач. Ранее он выступал за «Ювентус».

Месси перед началом этого сезона подписал двухлетний контракт с «ПСЖ» с возможностью продления ещё на один год.