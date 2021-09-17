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Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси»

17 Сентября 2021 • 15:00 Комментировать
Интер Майами
...
Нью-Йорк Ред Буллз
2.00 3.60 3.60
Через 9 ч. 58 мин.

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин высказался по поводу возможного перехода нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в американский клуб.

«Я не хочу попасть в неприятности. Мне трудно сказать что-то по поводу перехода Лео. Клуб хочет этого, посмотрим», - цитирует Игуаина ESPN.

Напомним, что Игуаин перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента в 2020 году. В составе американского клуба он сыграл 29 матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач. Ранее он выступал за «Ювентус». 

Месси перед началом этого сезона подписал двухлетний контракт с «ПСЖ» с возможностью продления ещё на один год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Гонсало Игуаин ПСЖ Интер Майами
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