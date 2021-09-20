Икарди опубликовал пост после победы над «Лионом»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди разместил публикацию в своем инстаграм-аккаунте после победного матча с «Лионом» в рамках шестого тура французского чемпионата. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу парижан, а Икарди отметился решающим голом в компенсированное время.

В социальной сети аргентинский бомбардир разместил снимки с поединка и добавил смайлики в виде синего и красного сердец.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Икарди отметился тремя забитыми мячами в пяти встречах. После шести туров парижский клуб с набранными 18 баллами лидирует в турнирной таблице Лиги 1.