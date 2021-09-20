Неймар дал комментарий после матча с «Лионом»

Один из лидеров «ПСЖ» Неймар поделился впечатлениями от матча с «Лионом» в рамках шестого тура французского чемпионата. Подопечные Маурисио Почеттино отпраздновали победу со счетом 2:1. Бразилец отметился в этом матче, реализовав пенальти.

«Очень непростая игра. Мы понимали, что нам будет противостоять сильный соперник. Отыгрываться всегда трудно, приходится прикладывать в два раза больше усилий. Очень рад, что удалось вырвать победу перед нашими поклонниками», - цитирует нападающего пресс-служба клуба.

Благодаря этому успеху парижский коллектив набрал 18 баллов в шести турах Лиги 1. Команда Почеттино является единоличным лидером чемпионата Франции.