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Лига 1

Неймар дал комментарий после матча с «Лионом»

20 Сентября 2021 • 08:19 Комментировать
ПСЖ
2:1
Лион
окончен

Один из лидеров «ПСЖ» Неймар поделился впечатлениями от матча с «Лионом» в рамках шестого тура французского чемпионата. Подопечные Маурисио Почеттино отпраздновали победу со счетом 2:1. Бразилец отметился в этом матче, реализовав пенальти.

«Очень непростая игра. Мы понимали, что нам будет противостоять сильный соперник. Отыгрываться всегда трудно, приходится прикладывать в два раза больше усилий. Очень рад, что удалось вырвать победу перед нашими поклонниками», - цитирует нападающего пресс-служба клуба.

Благодаря этому успеху парижский коллектив набрал 18 баллов в шести турах Лиги 1. Команда Почеттино является единоличным лидером чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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