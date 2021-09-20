Президент «Лиона» раскритиковал судейство в игре с «ПСЖ»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля остался недоволен назначенным в ворота его команды пенальти в поединке с «Пари Сен-Жерменом» в шестом туре Лиги 1.

Парижанам с большим трудом удалось вырвать победу над «ткачами» 2:1 благодаря голу Икарди в компенсированное время.

«Мы гордимся своими футболистами за то, как они сражались на поле в игре с «ПСЖ». Мы стали некомфортным соперником для этой команды. Назначенный в наши ворота одиннадцатиметровый – это абсурд. Арбитру необходимо было воспользоваться помощью VAR. Он принял ошибочное решение», - приводит слова президент «Лиона» Get French Football News.