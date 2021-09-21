Жером Ротен - о замене Месси: «Может, Почеттино хотел пометить свою территорию?»

Известный в прошлом французский игрок Жером Ротен прокомментировал замену нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в недавнем поединке Лиги 1 против «Лиона» (2:1). По мнению экс-футболиста, наставник парижан Маурисио Почеттино ошибся, заменив звездного аргентинца.

«Лео хотел остаться на поле, но главный тренер принял свое решение. Я считаю, что Почеттино зря так поступил. Ранее он не позволял менять Неймара или Мбаппе, даже если они играли неудачно. А Месси по статусу намного круче этих игроков. Нельзя допускать недопонимания с лучшим футболистом мира. Маурисио серьезно ошибся, он не должен был менять аргентинца.

Даже не знаю, что он хотел этим показать. Может, Почеттино хотел пометить свою территорию? Надеюсь, это не так. Этот поступок – провал тренера», - передает слова Жерома RMC Sport.

После замены Месси отказался пожать руку главному тренеру и проигнорировал празднование победы с фанатами.