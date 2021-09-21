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Лига 1

Жером Ротен - о замене Месси: «Может, Почеттино хотел пометить свою территорию?»

21 Сентября 2021 • 10:24 Комментировать (4)
ПСЖ
2:1
Лион
окончен

Известный в прошлом французский игрок Жером Ротен прокомментировал замену нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в недавнем поединке Лиги 1 против «Лиона» (2:1). По мнению экс-футболиста, наставник парижан Маурисио Почеттино ошибся, заменив звездного аргентинца.

«Лео хотел остаться на поле, но главный тренер принял свое решение. Я считаю, что Почеттино зря так поступил. Ранее он не позволял менять Неймара или Мбаппе, даже если они играли неудачно. А Месси по статусу намного круче этих игроков. Нельзя допускать недопонимания с лучшим футболистом мира. Маурисио серьезно ошибся, он не должен был менять аргентинца.

Даже не знаю, что он хотел этим показать. Может, Почеттино хотел пометить свою территорию? Надеюсь, это не так. Этот поступок – провал тренера», - передает слова Жерома RMC Sport.

После замены Месси отказался пожать руку главному тренеру и проигнорировал празднование победы с фанатами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Жером Ротен Маурисио Почеттино
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
21 Сентября 2021 в 13:18
ай...кака свая тиритория...вы пра чо...))) ежили пригласили в каманду звезднае бажествиннае виличие...забудьти пра сваю тириторию...))) таперича энта фсё ёво...и тиритория и уся каманда и фсе ришения принимаить толька он адин...)))
K.karitch
21 Сентября 2021 в 13:01
Может Поч должен гнома в зад прилюдно поцеловать? А не припух ли гном со своими хотелками? Поч тренер и ему виднее. Пусть гном купит себе команду и назначит себя тренером и будет управлять и играть как хочет! А известный в прошлом игрок вправе высказывать своё мнение, но Почеттино вправе послать его на три арабских буквы вместе с бородатым "инопланетным"!
Волков Валерий
21 Сентября 2021 в 12:31
Ну а что? Вполне обоснованная версия и тем более, что по ходу матча, Месси дважды был близок к тому, чтобы забить, но тренер не дал ему этого сделать. Вот и всё, тут других объяснений этому... "поступку" просто нет - зависть и желание унизить Лео, пытается показать - кто в доме хозяин...)
Artur_one
21 Сентября 2021 в 10:37
Сейчас наКриРоДрочаты снова налетят, буду щебетать, как бабки базарные, что тренер был прав, ведь они(наКриРоДрочаты), как диванные эксперты, лучше разбираются, чем известный в прошлом французский игрок Жером Ротен)))
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