Почеттино объяснил замену Месси в матче с «Лионом»

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался насчет замены аргентинского форварда Лионеля Месси во вчерашнем поединке Лиги 1 против «Лиона». Звездный аргентинец провел на поле 76 минут.

«Было принято решение о замене из-за возможной травмы Лео. Впереди у нас много важных матчей, поэтому нужно его поберечь», - цитирует слова аргентинского специалиста газета Marca.

Стоит отметить, что после замены 34-летний нападающий не пожал руку главному тренеру.

Встреча завершилась волевой победой парижского коллектива со счетом 2:1. Решающий гол был забит в компенсированное время.