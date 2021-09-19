Скандал в Париже: Месси не пожал руку Почеттино после замены

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси провёл первый матч за новую команду на парижском стадионе. Аргентинец имел возможности отличиться в игре против «Лиона» в шестом туре Лиги 1, но со штрафного направил мяч в каркас ворот, а когда в середине второго тайма Неймар заработал 11-метровый удар, Месси не стал претендовать на пробитие стандарта, оставив его бразильцу. К слову, Неймар забил и сравнял счет (1:1). Сам же Месси провел на поле 75 минут и уступил место на поле Ашрафу Хакими, это была первая замена в составе лидеров чемпионата Франции. Уходя с поля, Месси проигнорировал протянутую руку тренера.

За 10 минут до конца матча счет остается равным, и парижане рискуют потерять первые очки.