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Лига 1

Скандал в Париже: Месси не пожал руку Почеттино после замены

19 Сентября 2021 • 23:27 Комментировать (5)
ПСЖ
2:1
Лион
окончен

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси провёл первый матч за новую команду на парижском стадионе. Аргентинец имел возможности отличиться в игре против «Лиона» в шестом туре Лиги 1, но со штрафного направил мяч в каркас ворот, а когда в середине второго тайма Неймар заработал 11-метровый удар, Месси не стал претендовать на пробитие стандарта, оставив его бразильцу. К слову, Неймар забил и сравнял счет (1:1). Сам же Месси провел на поле 75 минут и уступил место на поле Ашрафу Хакими, это была первая замена в составе лидеров чемпионата Франции. Уходя с поля, Месси проигнорировал протянутую руку тренера.

За 10 минут до конца матча счет остается равным, и парижане рискуют потерять первые очки.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Deathzetk
20 Сентября 2021 в 00:00
Криш возвращается в Мю, чем вызывает восторг всех и начинает забивать в каждом матче.
Лео бросает свой родной клуб ради мешка с баблом, не забивает вообще и конфликтует с тренером из за замены.
Классика
Artur_one
20 Сентября 2021 в 00:05
НаКриРодрочер, зря злорадствуешь. Кому кому, ну уж точно не Месси в упрек ставить такое поведение. Вспомни как поступал в аналогичных случаях твой кумир
Artur_one
19 Сентября 2021 в 23:48
Не сказать, что он он прямо проигнорировал тренера. Пятюню он дал, хотя видно что не охотно. А так жалко, втором матч и вторая крестовина, не везет, забей любой из двух, был очень красивый год
Ale10JUFC
19 Сентября 2021 в 23:41
Ну пошёл срач в ПСЖ. Тренером пожертвуют шейхи , если конечно Почеттино не скажет ,что Месси просто был расстроен и это нормальные эмоции.
ARTUR
19 Сентября 2021 в 23:40
Началось.. И долго ждать не надо.
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окончен Марсель 2:0 Ренн
окончен ПСЖ 2:1 Лион
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