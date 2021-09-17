Вейналдум летом мог оказаться в «Баварии» или «Интере»

На днях полузащитник Джорджиньо Вейналдум дал интервью, в котором рассказал, почему отказал «Барселоне» и решил перейти в «ПСЖ».

Оказывается, с голландцем контактировал еще один ведущий европейский клуб, а именно мюнхенская «Бавария»,передаёт издание Bavarianfootball. Вейналдум подчеркнул, что отказался от варианта с немецкой командой из-за того, что на тот момент уже продвинулся в переговорах с «Барселоной» и «ПСЖ».

Также футболист поделился, что им интересовался миланский «Интер», но до конкретного предложения дело так и не дошло. Напомним, Вейналдум летом покинул «Ливерпуль», в котором провел пять лет и стал триумфатором Лиги чемпионов.