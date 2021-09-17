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Вейналдум летом мог оказаться в «Баварии» или «Интере»

17 Сентября 2021 • 13:37 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
1.35 5.50 8.00
19.09 21:45

На днях полузащитник Джорджиньо Вейналдум дал интервью, в котором рассказал, почему отказал «Барселоне» и решил перейти в «ПСЖ».

Оказывается, с голландцем контактировал еще один ведущий европейский клуб, а именно мюнхенская «Бавария»,передаёт издание Bavarianfootball. Вейналдум подчеркнул, что отказался от варианта с немецкой командой из-за того, что на тот момент уже продвинулся в переговорах с «Барселоной» и «ПСЖ».

Также футболист поделился, что им интересовался миланский «Интер», но до конкретного предложения дело так и не дошло. Напомним, Вейналдум летом покинул «Ливерпуль», в котором провел пять лет и стал триумфатором Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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