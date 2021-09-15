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Ла Лига

Президент Ла Лиги: «ПСЖ» жульничает, «Реал» никогда не будет похож на них

15 Сентября 2021 • 21:37 Комментировать (1)
ПСЖ
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Лион
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19.09 21:45

Сегодня президент Ла Лиги Хавьер Тебас давал обширное интервью, в котором рассуждал по поводу испанского чемпионата и финансовом положении команд первенства. В частности, испанец рассказал, как гранды местного футбола справились с проблемами в период пандемии.

Впрочем, Тебас также позволил себе высказаться о «ПСЖ», действия которых он считает незаконными. «Французский клуб жульничает, поэтому условный мадридский «Реал» никогда не будет похож на них. У парижан заработная плата составляет 600 миллионов евро в год – как они соблюдают все правила? Это невозможно», - приводит слова президента издание Marca.

Ко всему прочему, Тебас не согласился с тем фактом, что в последние несколько лет уровень Ла Лиги значительно упал в плане конкурентоспособности.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ла Лига Хавьер Тебас
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ARTUR
15 Сентября 2021 в 21:48
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Сегодня, 15 Сентября
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