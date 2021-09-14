Вейналдум: «Я не чувствовал, что в «Ливерпуле» хотят меня сохранить»

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум рассказал, почему решил покинуть «Ливерпуль» этим летом. Игрок перешёл во французский клуб на правах свободного агента.

«Пару месяцев назад я говорил, что хочу остаться в «Ливерпуле», однако позже я не почувствовал, что клуб хочет меня сохранить. В такой ситуации я вынужден был двигать вперед», - цитирует игрока L'Equipe.

Также он рассказал о переговорах с «Барселоной» и почему решил выбрать «ПСЖ».

«Каждый нидерландский ребёнок мечтает играть за «Барселону». Для меня это был клуб мечты, даже несмотря на то, что моим кумиром был Зинедин Зидан. Я хотел перейти в «Барсу», однако переговоры длились очень долго. Так и появился вариант с «ПСЖ», - добавил он.

Напомним, что Вейналдум выступал в составе «Ливерпуля» с 2016 по 2021 год.