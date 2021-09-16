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«ПСЖ» хотел, чтобы «Реал» включил Винисиуса в сделку по Мбаппе слухи

16 Сентября 2021 • 16:45 Комментировать
ПСЖ
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Лион
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19.09 21:45

С момента закрытия трансферного окна прошло уже более двух недель, но до сих пор не перестают всплывать детали сорвавшихся переговоров между «ПСЖ» и «Реалом» по переходу Килиана Мбаппе.

Оказывается, мадридский «Реал» пытался предложить французам обмен на одного из своих футболистов, чтобы не платить полную сумму в размере 200 миллионов евро. Журналист Фабрицио Романо во время прямой трансляции на своем Twitch-канале сообщил, что парижане готовы были согласиться лишь на включение в сделку Винисиуса Жуниора, остальные игроки руководство «ПСЖ» не интересовали.

Впрочем, «сливочные» отказались отпускать бразильца, ведь новый наставник Карло Анчелотти был категорически против такого расклада событий.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Винисиус Жуниор
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