С момента закрытия трансферного окна прошло уже более двух недель, но до сих пор не перестают всплывать детали сорвавшихся переговоров между «ПСЖ» и «Реалом» по переходу Килиана Мбаппе.

Оказывается, мадридский «Реал» пытался предложить французам обмен на одного из своих футболистов, чтобы не платить полную сумму в размере 200 миллионов евро. Журналист Фабрицио Романо во время прямой трансляции на своем Twitch-канале сообщил, что парижане готовы были согласиться лишь на включение в сделку Винисиуса Жуниора, остальные игроки руководство «ПСЖ» не интересовали.

Впрочем, «сливочные» отказались отпускать бразильца, ведь новый наставник Карло Анчелотти был категорически против такого расклада событий.