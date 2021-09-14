Верратти выбыл на 10 дней

Итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермена» Марко Верратти выбыл по причине травмы колена на непродолжительный срок.

«ПСЖ» сегодня оповестил своих болельщиков о том, что чемпион Европы 2020 года не сможет принять участие в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Брюгге». Игрок центра поля будет пребывать вне заявки команды около десяти дней по причине повреждения колена.

Предполагается, что 28-летний полузащитник пропустит также игры чемпионата Франции с «Лионом» и «Метцем».

Отметим, что в лазарете парижан также пребывает звёздный новичок команды Серхио Рамос, у которого случился рецидив прежней травмы.