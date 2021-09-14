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Верратти выбыл на 10 дней

14 Сентября 2021 • 17:40 Комментировать
ПСЖ
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Лион
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19.09 21:45

Итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермена» Марко Верратти выбыл по причине травмы колена на непродолжительный срок.

«ПСЖ» сегодня оповестил своих болельщиков о том, что чемпион Европы 2020 года не сможет принять участие в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Брюгге». Игрок центра поля будет пребывать вне заявки команды около десяти дней по причине повреждения колена.

Предполагается, что 28-летний полузащитник пропустит также игры чемпионата Франции с «Лионом» и «Метцем».

Отметим, что в лазарете парижан также пребывает звёздный новичок команды Серхио Рамос, у которого случился рецидив прежней травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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