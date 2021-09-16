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​Известны подробности травмы Мбаппе

16 Сентября 2021 • 23:28 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
1.35 5.50 8.00
19.09 21:45

Травма нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе оказалась не такой серьёзной, как предполагалось. Как сообщает французский филиал портала Goal.com, в результате проведённого обследования стало понятно, что форвард отделался повреждением пальца. Рулевой парижан Маурисио Почеттино может выдохнуть, ведь он подозревал у игрока проблему с лодыжкой.

При этом участие Килиана Мбаппе в ближайшем матче чемпионата Франции против «Лиона» находится под вопросом.

Напомним, что Килиан Мбаппе был заменён в среду в матче Лиги чемпионов против «Брюгге». Игра в Бельгии завершилась вничью с результатом 1:1.

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ПСЖ Килиан Мбаппе
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