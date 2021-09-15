Ди Мария хочет вернуться в Аргентину

Нападающий «ПСЖ» Анхель ди Мария в будущем планирует вернуться в Аргентину, чтобы поиграть за свой родной клуб «Росарио», передаёт ESPN. По данным источника, футболист хочет, чтобы аргентинский клуб стал последним в его карьере.

Сообщается, что ди Мария планирует вернуться перед чемпионатом мира-2022 в Катаре. Его контракт с парижанами рассчитан до середины 2022 года с возможностью продления ещё на год.

Напомним, что ди Мария стал игроком «ПСЖ» в 2015 году, перейдя из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету два матча в Лиге 1, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.