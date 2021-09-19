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Лига 1

Месси может переехать в замок стоимостью 48 млн евро

19 Сентября 2021 • 19:39 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Лион
1.35 5.50 8.00
Через 1 ч. 54 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси занимается поиском жилья во Франции после перехода в парижский клуб, передаёт RMC Sport. Сейчас футболист и его семья проживают в элитном отеле в Париже.

По данным источника, Месси может переехать в замок стоимостью 48 миллионов евро, который находится в коммуне Ле-Везине. Сообщается, что на переезде настаивает жена футболиста Антонелла. Стоит также отметить, что данный дом находится в 15-ти минутах от тренировочной базы вице-чемпионов Франции.

Напомним, что Месси стал игроком «Пари Сен-Жермен» этим летом, перейдя из «Барселоны» на правах свободного агента. В составе парижского клуба он сыграл два матча, результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
FORZAYOU
19 Сентября 2021 в 19:43
в Ставрополь что ли?
Милка
19 Сентября 2021 в 19:41
Та сразу нужно в Лувр
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