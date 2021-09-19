Месси может переехать в замок стоимостью 48 млн евро

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси занимается поиском жилья во Франции после перехода в парижский клуб, передаёт RMC Sport. Сейчас футболист и его семья проживают в элитном отеле в Париже.

По данным источника, Месси может переехать в замок стоимостью 48 миллионов евро, который находится в коммуне Ле-Везине. Сообщается, что на переезде настаивает жена футболиста Антонелла. Стоит также отметить, что данный дом находится в 15-ти минутах от тренировочной базы вице-чемпионов Франции.

Напомним, что Месси стал игроком «Пари Сен-Жермен» этим летом, перейдя из «Барселоны» на правах свободного агента. В составе парижского клуба он сыграл два матча, результативными действиями не отмечался.