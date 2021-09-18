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Эррера: «Месси нет равных 15 лет»

18 Сентября 2021 • 19:06 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
1.35 5.60 8.00
19.09 21:45

Андер Эррера поделился мнением об игровом уровне своего нового одноклубника по «ПСЖ».

«Вещь, которая меня больше всего удивила в Месси, это то, что он не ошибается даже на тренировках.

В каждом клубе есть свои правила рондо: где-то запрещено пасовать верхом, где-то есть лимит на допустимое количество касаний, а в других командах нельзя пасовать одному партнёру больше нескольких раз подряд. Месси впервые играл с нами в рондо, но он не допустил ни одной ошибки и ни разу не стал в центр. Именно поэтому ему нет равных вот уже 15 лет», - приводит слова Андера Эрреры Sport.es.

Ранее спортдир парижан Леонардо рассказал о деталях переговоров с Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Андер Эррера
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