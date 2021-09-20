Месси не подошёл к болельщикам «ПСЖ» после победы над «Лионом»

В центральном поединке шестого тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» на своем поле принимал «Лион». Подопечные Маурисио Почеттино отпраздновали волевую победу, забив решающий гол в компенсированное время.

Аргентинский форвард Лионель Месси был заменен на 76-й минуте встречи. Покидая поле, 34-летний аргентинец не пожал руку наставнику команды Маурисио Почеттино. После окончания поединка футболисты подошли к трибуне с болельщиками, чтобы поблагодарить за поддержку. Лионель проигнорировал это действие и отправился в раздевалку.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» минувшим летом, подписав контракт на два года.