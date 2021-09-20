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Лига 1

Месси не подошёл к болельщикам «ПСЖ» после победы над «Лионом»

20 Сентября 2021 • 13:16 Комментировать (11)
ПСЖ
2:1
Лион
окончен

В центральном поединке шестого тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» на своем поле принимал «Лион». Подопечные Маурисио Почеттино отпраздновали волевую победу, забив решающий гол в компенсированное время.

Аргентинский форвард Лионель Месси был заменен на 76-й минуте встречи. Покидая поле, 34-летний аргентинец не пожал руку наставнику команды Маурисио Почеттино. После окончания поединка футболисты подошли к трибуне с болельщиками, чтобы поблагодарить за поддержку. Лионель проигнорировал это действие и отправился в раздевалку.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» минувшим летом, подписав контракт на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
20 Сентября 2021 в 14:24
Месси не пошел к болельщикам, потому что ему нечего с них высасывать, по - этому он улетел в замок за 48 млн, куда уже прибыл его дворецкий Алекс1972 и подготовил золотой саркофаг наполненный баблом, чтобы Месси смог восстановиться.
Милка
20 Сентября 2021 в 14:20
« Это болельщики должны к нему подходить»
________________________________Алекс1972
Артур Измаилов
20 Сентября 2021 в 13:54
карлик по ходу негодуЭ )) пора уже ему в цЫрк лилипутов перейти, там то себя покажет во всей красе!
KLINSMANN
20 Сентября 2021 в 13:47
да чо подходить, заменили же уже чо
Alexeevsi
20 Сентября 2021 в 13:47
Чтобы от Месси была максимальная польза, вся команда должна на него работать. А для этого нужны дружеские отношения в команде, что проблематично из-за большой разницы в зарплате.
JUMPER
20 Сентября 2021 в 13:47
ай...каратышка ащисливил болелшикаф...))) спустилси с нибес на грешну землю...)))
Djin Green
20 Сентября 2021 в 13:59
Так он же не вышел, как он мог их осчастливить?)
JUMPER
20 Сентября 2021 в 14:03
ай...ну дык паэтаму и ащисливил шо ни вышал...))) а притстафь ежели он вышал...усех бы паразила гром и молния...и усе бы аслепли от ево свиркающива нимба...)))
Djin Green
20 Сентября 2021 в 14:06
:))
JUMPER
20 Сентября 2021 в 14:20
ай...да ышо и некагда иму...пириизжать в замак...дело хлопотнае...))) адни залаты мячи нада целу ниделю пиритаскивать...))) а памошник ни справляитьси адин...))) вот энтим у ево галава забита...а тута ышо всяки пачиттины руки сують...)))
K.karitch
20 Сентября 2021 в 13:33
А что бесплатно выходить...пусть скидываются - тогда выйдет!
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