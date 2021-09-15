Буффон сравнил Наваса и Доннарумму

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался по поводу своих коллег из «ПСЖ» Кейлора Наваса и Джанлуиджи Доннаруммы.

«Если в команде есть два сильных вратаря, то говорить об основном и резервном было бы несправедливо по отношению к ним. Думаю, что многое будет зависеть от их игровой формы. Когда у вас два сильных вратаря, то глупо выбирать основного сразу. Нужно, чтобы у обоих были равные шансы», - цитирует Football Italia.

Напомним, что в этом сезоне на счету Доннаруммы всего один матч в Лиге 1. Он вышел на поле в последнем туре, в котором «ПСЖ» дома принимал «Клермон» (4:0). В остальных играл место в воротах занимал Кейлор Навас.